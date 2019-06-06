6 июня — День русского языка

, 21:06 Эфирная новость 39

По всей стране проходят мероприятия, посвященные отечественной словесности и Александру Пушкину.

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Фото, видео: РИА Новости / Игнатович, Пятый канал

В России сегодня, 6 июня, отмечают День русского языка. По всей стране проходят сотни мероприятий, посвященных отечественной литературе, словесности и, конечно, Пушкину. Со дня рождения гения, чье имя известно каждому россиянину со школьной семьи, исполняется 220 лет!

Финал традиционного книжного фестиваля на Красной площади посвящен юбилею писателя. Посетителей ждет много интересного. Например, мастер-класс по письму гусиным пером.

Почитателей русского классика много и в Сирии. В одной из школ Дамаска сегодня даже установили бюст поэта. Его презентовал Союз писателей России.

Также сегодня православные верующие отмечают один из 12 главных церковных праздников: Вознесение Господне.

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