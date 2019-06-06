Сергей Пенкин прокомментировал слухи о ранении охранника

Известный российский артист Сергей Пенкин опроверг информацию об огнестрельном ранении своего охранника. По словам певца, он не имеет никакого отношения к данному инциденту.

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«Это не соответствует действительности, неправда. Про меня много что пишут» , — прокомментировал артист ситуацию в беседе с РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 6 июня в запертом автомобиле был обнаружен мужчина с огнестрельным ранением — предположительно, мужчина дошел до отчаяния из-за того, что не мог справиться с финансовым трудностями. По некоторым данным, пострадавший работает охранником у Сергея Пенкина.