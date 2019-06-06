«Заработала свое»: Лариса Гузеева купила роскошную квартиру в центре Москвы

Актриса и популярная телеведущая Лариса Гузеева приобрела огромную квартиру в районе Замоскворечье, пишет Star Hit.

Просторные апартаменты площадью 177 квадратных метров располагаются на Садовнической улице. Из окон пятого этажа открывается красивый вид на набережную, Москву-реку и мост.

Сама телезвезда пока не распространяется о покупке элитной недвижимости. Стоимость квартиры уже оценили в 70-90 миллионов рублей. Многие недоумевали, откуда у Гузеевой такие деньги. По их мнению, даже с немаленькой зарплатой на Первом канале артистке пришлось бы копить не один год.

За Гузееву вступился коллега по актерскому цеху Станислав Садальский. Он заявил, что квартира в центре столицы досталась Гузеевой ценой долгих лет трудов.

«Лариса Гузеева не могла получить квартиру на халяву. О ней такого не скажешь, а в ее лице обо всех советских актерах в целом», — заявил актер.

Пользователи также высказались против нападок на Гузееву.

«Вы просто завидуете, а Лариса — молодец, она трудилась всю жизнь и заработала свое» , — поддержали Садальского пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой была Гузеева в студенческие годы.