Бывшая однокурсница Ларисы Гузеевой рассказала, какой она была в студенчестве

Бывшая однокурсница Ларисы Гузеевой рассказала изданию Strahit, какой она была в студенческие годы. По словам Ирины Коваленко, известная телесваха всегда отличалась сильным характером и была остра на язык.

В годы учебы в Ленинградском институте театра, музыки и кинематографии Лариса Гузеева слыла «грозой курса». Она с легкостью могла поставить на место любого, ее боялись, а кто-то восхищался или попросту завидовал. Именно тогда юная знаменитость сыграла свою звездную роль в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс».

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Ирина Коваленко вспоминает, что парни просто сходили с ума от Гузеевой, но как только будущая телесваха открывала рот, образ бесприданницы моментально растворялся.

« Мальчишки сходили от нее с ума, и было от чего — красивая, интересная, экстравагантная, худенькая, с большой грудью, ясными голубыми глазами… Но как только открывала рот, портрет несчастной бесприданницы сразу исчезал. В этом и прелесть, и некое несоответствие. Поэтому в „Жестоком романсе“ она предстала для нас в совершенно нехарактерном образе, приятно удивившем », — сказала Ирина Коваленко.

Бывшая однокурсница уверена, что Лариса Гузеева не была бы такой озлобленной, если бы не те тяжелые годы, когда она была вынуждена тащить все на своем горбу. Будущая знаменитость вышла из небогатой семьи и очень скромно одевалась, хотя и со вкусом. Свою жизнь Лариса Гузеева полностью устраивала сама и, порой, чтобы выжить, ей приходилось сниматься в неудачных проектах.

Ирина Коваленко признается, что она была одним из немногих людей, кого побаивалась Лариса Гузеева. Бывшая однокурсница легко могла поставить на место высокомерную, смотрящую на всех с высока актрису.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гузеева накинулась на хейтеров своей дочери. Актриса и телеведущая в социальных сетях предупредила критикующих ее дочь пользователей о том, что обижать ее детей нельзя.