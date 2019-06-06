Фото: Сын строительного магната попал в ДТП на Maybach в Москве

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Владельцу BMW не позавидуешь — по неподтвержденным данным, аварию спровоцировал именно он.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, ВКонтакте @mskdtp

Как стало известно 5-tv.ru, в среду, 5 июня, участником ДТП в Одинцово стал Шагор Степанян, сын известного строительного бизнесмена Геннадия Степаняна. Последний — один из совладельцев «Ереван Плаза» в Москве.

По словам очевидцев, авария случилась около полудня на пересечении Красногорского шоссе и Северной улицы. Столкнулись BMW и Mercedes-Maybach, за рулем которого и находился Шагор Степанян. В ДТП никто не пострадал.

Согласно опубликованным в интернете данным, Шагор — тоже бизнесмен, в 2010-м он основал «Гелар групп», существенная часть прибыли которой приходится на государственные подряды.

Фотографии с места аварии были опубликованы в группе «ДТП и ЧП Москва». Не исключено, что виновником ДТП был водитель BMW, поэтому в комментариях пользователи высказывают сочувствие в его адрес и спорят, сколько лет ему придется выплачивать компенсацию за подбитый Maybach.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что «украинская любовница Саакашвили» устроила серьезное ДТП в Москве.

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