Пять поврежденных машин: ккадры с места ДТП с участием Алексея Столярова

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Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 19 0

Всего на месте аварии насчитали пять поврежденных автомобилей.

Алексей Столяров и Вера Бондарева попали в аварию — фото

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Опубликованы кадры с места ДТП с участием Алексея Столярова

Спортивный блогер Алексей Столяров вместе со своей супругой, чемпионкой России и мира по бальным танцам Верой Бондаревой попал в массовую автоаварию на Рублевке. Кадры с места происшествия оказались в распоряжении 5-tv.ru.

ДТП с участием известной супружеской пары произошло седьмом километре Рублево-Успенского шоссе в Подмосковье. Всего на месте происшествия насчитали пять поврежденных транспортных средств. Среди них была и машина Столярова. Жертв и раненых нет.

Серьезно пострадала передняя часть одного из автомобилей — в результате удара в лобовую зону у него зафиксированы повреждения капота, фар и бампера. Еще один участник аварии — автомобиль такси — после столкновения вылетел на обочину, где как раз велись дорожные работы.

Пять поврежденных машин: ккадры с места ДТП с участием Алексея Столярова

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ИЗВЕСТИЯ

2/3

ИЗВЕСТИЯ

3/3

ИЗВЕСТИЯ

Ранее об аварии рассказала сама Бондарева. По ее словам, их транспортное средство оказалось последней в цепочке столкновения. Факт ДТП в своем Telegram-канале подтвердил и сам Столяров.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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