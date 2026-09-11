В центре Москвы мотоциклист сбил пешехода, его тут же переехало такси

В центре Москвы произошло смертельное ДТП. Мотоциклист сбил прохожего, после чего мужчину переехало такси. От полученных травм пешеход скончался. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. Состояние байкера и обстоятельства аварии уточняются. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на проспекте 60-летия Октября в Москве мотоциклист сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте. Мужчина погиб на месте. Водитель мотоцикла пытался затормозить, но столкновения избежать не удалось. Сам мотоциклист получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, его госпитализировали.

Водителям нужно быть особенно осторожными — подростки все чаще устраивают опасные заезды на питбайках. Как сообщал 5-tv.ru, в этом году число аварий с их участием выросло: только в Подмосковье зафиксировано 20 ДТП с несовершеннолетними, одно из них закончилось смертью. Школьники сбиваются в группы и выезжают на дороги, игнорируя правила, при этом они умело уходят от погони.

Выезд на питбайке на дороги общего пользования запрещен — за это грозит штраф от пяти до 15 тысяч рублей. Столичные полицейские за последние недели провели крупные рейды и пресекли уличные гонки. Задержаны 13 питбайкеров, семеро из них — несовершеннолетние. Однако некоторые экстремалы продолжают гонять по улицам Москвы.

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