Жители Украины устроили пикет возле имения бывшего президента Украины Петра Порошенко. В четверг, 6 июня, особняк забросали дымовыми шашками и подожгли покрышки.

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Выразить негативное отношение к политику украинцы решили после того, как издание Bihus.info обнародовало результаты своего расследования. Корреспонденты издания раскрыли схему крупных хищений в оборонном комплексе — задействованы в ней были приближенные к Порошенко люди.

Участники пикета пришли к резиденции экс-главы Незалежной в Козине с украинскими флагами. Собравшиеся требуют арестовать Порошенко, а также замсекретаря Совета национальной безопасности и обороны Олега Гладковского вместе с сыном Игорем.

Всего возле дома «шоколадного короля» собралось порядка 120 человек, которые принялись поджигать автомобильные покрышки и кидать за ворота резиденции дымовые шашки. Для ликвидации последствий волеизъявления украинского народа к месту проведения пикета направлены пожарные. Сообщается, что в ближайшее время аналогичная акция пройдет у стен дома Гладковского.

Стоит отметить, что это не первый случай даже в 2019 году, когда Порошенко и Гладковских требуют привлечь к ответственности за финансовые махинации. Ранее 5-tv.ru рассказывал об акции украинских националистов с тем же посылом.