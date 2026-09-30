Мама Миланы Стар резко ответила Гогунскому об ограничении общения с дочерью

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Василиса Власова
Василиса Власова 19 0

Маирко утверждает, что актер выдумывает.

Мама Миланы Стар об ограничении общения с Виталием Гогунским

Фото: Виноградов Сергей/ТАСС

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Актер Виталий Гогунский в рамках судебного разбирательства с бывшей супругой Ириной Маирко через адвоката заявил, что не может общаться с дочерью из-за запретов со стороны женщины.

Утром 29 сентября в Измайловском суде прошло новое заседание по делу Гогунского и Маирко. Бывшие супруги продолжают спорить об алиментах на 16-летнюю дочь Милану, известную под псевдонимом Стар как блогер и певица. Напомним, что судебный процесс идет уже год.

По окончании заседания адвокат Гогунского сообщил прессе: актер лишен возможности видеться с дочерью из-за запретов матери. Якобы Ирина настроила Милану против отца и заблокировала его телефон, лишив любой связи с дочерью.

«Если честно, мне уже надоело комментировать все это. Они выдумывают!» — отметила Маирко в разговоре со «Стархитом».

Отметим также, что звездный родитель не видится с дочерью с момента разрыва с Маирко — более восьми лет.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что с Виталия Гогунского потребовали увеличить размер алиментов. По словам бывшей супруги звезды «Универа», 50 тысяч рублей в месяц — это недостаточная сумма. Представитель Ирины Маирко заявила, что сторона Гогунского скрывает выписки по счетам. По предварительным данным сумма недоплдаты может составить десять миллионов рублей за прошедшие годы. 

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