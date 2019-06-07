Маргарита Симонян рассказала, почему оказалась в больнице

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симонян, экстренно госпитализированная в четверг, 6 июня, в одну из столичных больниц, рассказала в интервью «Интерфаксу», что с ней произошло.

«Пока меня госпитализируют на сутки… Угроза прерывания беременности, что может быть на 18 неделе?» — сказала Симоньян.

Журналистка уточнила, что пока не знает, насколько серьезно ее состояние, но врачи считают, что ей необходимо оставаться под их наблюдением.

По словам Маргариты Симоньян, ей стало плохо в здании радиостанции «Эхо Москвы», куда она пришла на эфир, после того, как в коридоре ее подкараулила Любовь Соболь и попыталась без согласия взять интервью, задавая вопросы «почему-то про Собянина».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в марте 2019 года 38-летняя Маргарита Симоньян объявила в Instagram, что ждет третьего ребенка.