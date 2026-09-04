Стала известна возможная причина смерти Алексея Вишневецкого

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 26 0

Журналист чувствовал боль в сердце.

Отчего умер журналист Вишневецкий

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

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Инфаркт мог стать причиной смерти журналиста Алексея Вишневецкого

Причиной смерти заслуженного журналиста России, секретаря и заместителя председателя Союза журналистов России (СЖР) Алексея Вишневецкого мог стать инфаркт. Об этом ТАСС сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.

Журналист скончался в Москве на 61-м году жизни. Незадолго до смерти Вишневецкий почувствовал себя плохо — ночью он пожаловался на боль в сердце.

«С большой вероятностью, инфаркт. По словам супруги, он проснулся в три часа ночи и сказал, что болит сердце. И через какое-то время начал хрипеть, и когда вызвали скорую, он уже скончался», — рассказал Соловьев.

Дата и место прощания с Алексеем Вишневецким будут объявлены позднее.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что умер актер Андрей Светоносов, известный по роли монаха в сериале «Обитель». Артисту было 67 лет.

Светоносов прослужил в Вологодском драматическом театре около 30 лет. За свою карьеру он исполнил множество ролей, среди которых Оракул в постановке «Сиреневое платье Валентины», Заморыш в спектакле «Сон в летнюю ночь», Старец в «Карамазовых и аду», милиционер в постановке «Деньги! Коварство! Любовь» и могильщик в «Гамлете».

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