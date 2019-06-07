Ольга Серябкина не раз будоражила умы фанатов своими необычными снимками – экс-участница SEREBRO всегда выбирает со вкусом и наряды, и позы, и подписи. Не уронила планку MOLLY и на этот раз. Серябкина выложила три фото на фоне ночного неба в разных положениях — то она сидит на корточках, то изящно вытягивает ногу.

Instagram @serebro_official