«Пошла за хлебом» — Серябкина выложила «томные» снимки в необычных позах

, 5:10 Фото 185

MOLLY решила показать фотоотчет о ночном походе, вероятно в магазин.

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Фото, видео: Instagram @serebro_official

Ольга Серябкина не раз будоражила умы фанатов своими необычными снимками – экс-участница SEREBRO всегда выбирает со вкусом и наряды, и позы, и подписи. Не уронила планку MOLLY и на этот раз. Серябкина выложила три фото на фоне ночного неба в разных положениях — то она сидит на корточках, то изящно вытягивает ногу.

Instagram @serebro_official

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«Вышла за хлебом», — кокетливо подписала она.

«Тот момент, когда "Пока собиралась за хлебом магазин закрылся"»

«Чтоб я так за хлебом выходила»

«За хлебом в Дольче Габана, всем бы так», — посмеялись подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Серябкина устроила фотосессию в купальнике, схожем с нарядом Кинси Волански.

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