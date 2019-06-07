Ольга Серябкина не раз будоражила умы фанатов своими необычными снимками – экс-участница SEREBRO всегда выбирает со вкусом и наряды, и позы, и подписи. Не уронила планку MOLLY и на этот раз. Серябкина выложила три фото на фоне ночного неба в разных положениях — то она сидит на корточках, то изящно вытягивает ногу.
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«Вышла за хлебом», — кокетливо подписала она.
«Тот момент, когда "Пока собиралась за хлебом магазин закрылся"»
«Чтоб я так за хлебом выходила»
«За хлебом в Дольче Габана, всем бы так», — посмеялись подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Серябкина устроила фотосессию в купальнике, схожем с нарядом Кинси Волански.