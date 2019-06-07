Анна Хилькевич рассказала, как сохранить прическу

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич насмешила своих поклонников признанием, на какие жертвы готова пойти ради поддержания нового имиджа. Актриса опубликовала Instagram селфи с новой прической — волосы связаны в хвост на затылке, а на лоб падает челка.

«Я сегодня спала практически сидя, чтобы с утра минимум времени потратить на укладку. Удалось», — написала Анна.

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instagram @annakhilkevich

Подписчики новый имидж оценили, нашли прическу «классной», «стильной», «прикольной» и подхватили шутку.

«А если спать стоя, то даже можно и не раздеваться. Проснулся и пошел себе уже одетый»

«Тебе надо нашейную камеру и с краю кровати прилечь, голову за кровать. И спи — голова на весу прическа, как на вешалке».

«К чему такие жертвы?!»

«Бедная, ты и так прекрасна!» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с безумными плясками Анны Хилькевич вокруг шеста.