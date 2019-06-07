Анна Хилькевич рассказала, как сохранить прическу

Звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич насмешила своих поклонников признанием, на какие жертвы готова пойти ради поддержания нового имиджа. Актриса опубликовала Instagram селфи с новой прической — волосы связаны в хвост на затылке, а на лоб падает челка.
«Я сегодня спала практически сидя, чтобы с утра минимум времени потратить на укладку. Удалось», — написала Анна.
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Подписчики новый имидж оценили, нашли прическу «классной», «стильной», «прикольной» и подхватили шутку.
«А если спать стоя, то даже можно и не раздеваться. Проснулся и пошел себе уже одетый»
«Тебе надо нашейную камеру и с краю кровати прилечь, голову за кровать. И спи — голова на весу прическа, как на вешалке».
«К чему такие жертвы?!»
«Бедная, ты и так прекрасна!» — пишут комментаторы.
Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с безумными плясками Анны Хилькевич вокруг шеста.