Настя Каменских вышла замуж за певца Потапа, но она не прочь подразнить своих подписчиков эротичными снимками. Певица выложила фото в прозрачном белоснежном белье в кокетливой позе. Внимательные зрители заметили, что это тот самый наряд, в котором она появилась в клипе «Константа». На это она намекнула еще и подписью.

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