Настя Каменских вышла замуж за певца Потапа, но она не прочь подразнить своих подписчиков эротичными снимками. Певица выложила фото в прозрачном белоснежном белье в кокетливой позе. Внимательные зрители заметили, что это тот самый наряд, в котором она появилась в клипе «Константа». На это она намекнула еще и подписью.
«Я желаю вам всем обрести чувства, которые будут вашей константой», — подписала Каменских.
Подписчики не оценили заигрыванию Насти и принялись писать гневные комментарии.
«Бельишко-то великовато, на размерчик надо бы поменьше, а то грудь потерялась»
«Еще голой сфотографируйся! Стыд и позор»
«Потапу показывай нам-то зачем?»
«Та достали уже со своей константой!» — пишут возмущенные пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о еще более откровенном снимке Каменских – она снялась топлесс.