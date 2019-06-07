В Казани экстренные службы тушили торговые павильоны вечером 6 июня — горела кровля. Спасателям пришлось разделиться, чтобы не допустить возгорания внутри помещений. К утру 7 июня пожар ликвидирован. Его площадь составила около 100 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. По предварительной версии, причиной возгорания стал взрыв газового баллона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве сгорели два автомобиля — инцидент произошел на Челобитьевском шоссе около дома 12. По предварительной информации, полыхали Камаз и Kia.