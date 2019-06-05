Видео: Два автомобиля сгорели в Москве

Два автомобиля загорелись в Москве в среду 5 июня. Инцидент произошел на Челобитьевском шоссе около дома 12. По предварительной информации, полыхали Камаз и Kia. На место прибыли специализированные службы, сообщается, что пожар удалось потушить. В сети появились первые кадры с места происшествия. Информация о пострадавших неизвестна. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что здание онкологической больницы загорелось в Махачкале в среду, 5 июня. Пожар охватил площадь 300 квадратных метров. По предварительной информации, в результате инцидента никто не пострадал. Медперсонал и пациенты успели вовремя покинуть больницу.