Незалежная и неспокойная — на Украине разгорается конфликт Зеленского и Рады

, 6:31 Эфирная новость 208

Президент настроил против себя парламент и теперь пожинает печальные плоды.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Reuters, Пятый канал

Конфликт между Владимиром Зеленским и Верховной Радой, похоже, достиг своего апогея. После того, как украинский президент распустил парламент, депутаты не хотят принимать ни одну из его инициатив. В частности, речь идет о предложении Зеленского об увольнении ключевых госчиновников: это глава МИДа Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак и руководитель СБУ Василий Грицак. Однако, лидер Незалежной отступать не собирается и уже готовит новый список.

«Я глубоко уверен, что на следующей неделе президент Украины снова в Верховную раду направит, но уже не три, а четыре представления на увольнения, в том числе и на Генерального прокурора Украины Юрия Луценко», — заявил представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук.

Ранее представления на глав МИД, Минобороны и СБУ Украины не набрали в Раде более 200-т голосов, необходимых для их увольнения. Таким образом, Зеленский не может воспользоваться положенной ему президентской квотой — правом предлагать на эти должности своих кандидатов.

5-tv.ru сообщал, как Зеленский ответил на петицию с требованием своей отставки.

Читайте также

+21° Днём +27°
Ночью +17°
65.23
0.11 73.27
-0.10
Гороскоп на 7 июня: Девы, вас ждет любовный успех!

Последние новости

7:36
Бузова в прозрачном платье похвасталась просмотрами клипа
7:24
Огонь вспыхнул на рынке в Тбилиси
7:12
Нумеролог об отравлении Бари Алибасова: «Его кто-то хотел убрать»
7:00
Павильоны рынка загорелись в Казани — видео
6:45
Линдси Лохан потрясла сеть абсолютно голым фото в стиле Мэрилин Монро
6:31
Незалежная и неспокойная — на Украине разгорается конфликт Зеленского и Рады
6:15
Настя Каменских в прозрачном белье разозлила подписчиков — фото
6:00
Путин провел водную экскурсию для Си Цзиньпина — видео
5:57
В США россиянку приговорили к семи годам тюрьмы за похищение собственных детей
5:45
Российское вино нуждается в защите — видео
5:35
Анна Хилькевич рассказала, как сохранить прическу
5:31
Женский чемпионат мира по футболу стартует 7 июня 2019 года
5:10
«Пошла за хлебом» — Серябкина выложила «томные» снимки в необычных позах
5:01
ПМЭФ-2019: Первый день, первые успехи — видео
4:40
Земфира прервала почти годовое молчание ради ПМЭФ
4:30
Вокруг ПМЭФ: Спорт и высокие гости — видео
4:01
Виктория Лопырева поужинала в Париже с Эммануэлем Макроном
3:49
Петербург всерьез нацелился на реализацию инвестиционных проектов — видео
3:20
Федосеева-Шукшина слегла с аритмией от переживаний за Алибасова
3:05
ПМЭФ собирает в Петербурге мировых лидеров — видео

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Обзор и анализ матча финала Лиги Чемпионов
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Где посмотреть онлайн матч финала Лиги Чемпионов 1 июня
«Тоттенхэм» — «Ливерпуль»: Прогнозы на матч финала Лиги Чемпионов
27 мая — Общероссийский день библиотек

Цифры дня

Рекордный сезон на Пятом!

С 1 сентября 2018-го по 31 мая 2019 года Mediascope зафиксировал исторические рекорды Пятого канала сразу в двух аудиториях: «Все 4+» — 6,4% и «Все 18+» — 6,7%. Эфирные предложения Пятого канала с неизменным успехом удерживали зрителей у экранов на протяжении всего телесезона.

Для рекламодателей

Новости канала

«Алые паруса-2019». Аккредитация СМИ

4 июня начался приём заявок от средств массовой информации, желающих осветить праздник «Алые паруса», который пройдет в ночь с 23 на 24 июня 2019 года.

5-tv.ru

Пресса о компании

«Ассоль уже ждёт своего Грея!»: петербуржцы делятся фото брига с алыми парусами

Петербуржцы уже не раз замечали, как бриг с алыми парусами проходит по Неве. В очередной раз он вышел 6 июня. Горожане фотографируют бриг и делятся фото в социальных сетях.

5-tv.ru

Реклама