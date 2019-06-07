Конфликт между Владимиром Зеленским и Верховной Радой, похоже, достиг своего апогея. После того, как украинский президент распустил парламент, депутаты не хотят принимать ни одну из его инициатив. В частности, речь идет о предложении Зеленского об увольнении ключевых госчиновников: это глава МИДа Павел Климкин, министр обороны Степан Полторак и руководитель СБУ Василий Грицак. Однако, лидер Незалежной отступать не собирается и уже готовит новый список.

«Я глубоко уверен, что на следующей неделе президент Украины снова в Верховную раду направит, но уже не три, а четыре представления на увольнения, в том числе и на Генерального прокурора Украины Юрия Луценко», — заявил представитель президента Украины в Раде Руслан Стефанчук.

Ранее представления на глав МИД, Минобороны и СБУ Украины не набрали в Раде более 200-т голосов, необходимых для их увольнения. Таким образом, Зеленский не может воспользоваться положенной ему президентской квотой — правом предлагать на эти должности своих кандидатов.

5-tv.ru сообщал, как Зеленский ответил на петицию с требованием своей отставки.