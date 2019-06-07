Женщина героически вынесла ребенка из огня в Новосибирске

Мимо чужой беды не смогла пройти жительница Новосибирска. Женщина в одиночку вынесла из горящей квартиры соседей ребенка, и сама потушила возгорание, еще до приезда пожарных.

Спасительница подоспела вовремя, в любой момент мальчик мог задохнуться от едкого дыма. Подробности ЧП с хорошим финалом — в нашем видеосюжете.

В ту же ночь на 7 июня произошло сразу два пожара, причем оба — на рынках. 100 квадратных метров площади охватил пожар в Казани, и тысяча квадратных метров загорелась в Тбилиси.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Махачкале вспыхнула онкобольница — по предварительной информации, загорелась кровля одноэтажного медучреждения.