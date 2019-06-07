Владимир Путин подписал закон о «22 кнопке» для муниципальных каналов

Муниципальные каналы в каждом регионе будут зафиксированы кабельным телевидением на 22 кнопке. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

Текст документа появился на официальном портале правовой информации в пятницу, 7 июня. Закон позволит региональным телеканалам не прерывать трансляцию при переходе с аналогового на цифровое вещание. Аудитория также получит непрерывный доступ к региональной новостной повестке.

На закрепление за 22 кнопкой могут претендовать муниципальные телеканалы, продукция которых как минимум на 75% состоит из национальной — произведенной на русском языке гражданами РФ или российской организацией. Также обязательно, чтобы вопросам местного значения на канале отводилось не менее четверти эфирного времени.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что еще 37 регионов России перешли на цифровое телевещание.