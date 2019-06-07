У семьи Жанны Фриске появилась возможность рассчитаться с «Русфондом»

Семье Жанны Фриске, возможно, все-таки удастся вернуть долг «Русфонду». Родственники покойной певицы должны организации 21 миллион рублей.

Восемь миллионов уже перечислены приставами фонду — это средства с продажи дома Жанны, которые внес ее вдовец Дмитрий Шепелев. Остальную часть долга выплатить должны родители артистки.

«Русфонд» пошел им навстречу и предложил компромиссный вариант: вместо прямого перечисления денег или передачи недвижимого имущества в счет погашения долга, организация готова принять во временное пользование права на использование изображения и имени Жанны Фриске. Фонд планирует проводить благотворительные мероприятия, на которых будет пользоваться переданными правами, сообщает издание «Дни.ру».

Однако пока решение не принято — идут переговоры. Диалог сильно затрудняется сложным характером отца певицы, однако правозащитники считают, что шансы на заключение такого договора есть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что последние фотографии Жанны Фриске с сыном растрогали соцсети.