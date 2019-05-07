Последние фотографии Жанны Фриске с сыном растрогали соцсети

В сети появился коллаж из четырех фото, на котором запечатлена известная российская певица Жанна Фриске незадолго до смерти. По информации сайта Teleprogramma.pro, кадры были сделаны в начале 2015 года, когда исполнительница отправилась в контактный зоопарк вместе с сыном Платоном и сестрой Натальей.

Instagram @platon.shepelev

Публикацию выложили 6 мая на фан-странице ребенка в Instagram. На ней Жанна Фриске радуется жизни и улыбается. В то же время многие подписчики отмечают, что исполнительница заметно прибавила в весе и носит шапку, чтобы скрыть последствия химиотерапии.

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Экс-солистка «Блестящих» родила сына от телеведущего Дмитрия Шепелева в 2013 году. Она так и не смогла насладиться материнством: в апреле 2015 года певица впала в кому, из которой так и не вышла. Артистка умерла 15 июня 2015 года.

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