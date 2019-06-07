Тело звезды украинского шоу талантов обнаружили в Рейне

Гражданка Украины 33-летняя Алла Клишта была найдена мертвой в реке на юго-западе Германии, сообщает Lenta.ru. Акробатка пропала еще в апреле. Разыскивать женщину стали после того, как она не пришла на работу в «Европа-парк». Алла выступала в шоу Night Beat Angels.

По подозрению в убийстве арестовали ее бывшего молодого человека. Официальных обвинений ему пока не предъявили. По словам знакомых, пара рассталась, но продолжала работать вместе. Отношения у них были нестабильные.

Алла Клишта родилась на Украине, в последнее время жила в Германии. Она являлась рекордсменкой по количеству вращений обруча. Акробатка прокрутила 102 обруча весом 20 килограммов. Клишта принимала участие в шоу талантов на Украине, Румынии и Германии.

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