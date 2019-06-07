Видео: Пассажира трамвая с инсультом бросили умирать на улице

В Новосибирске прокуратура начала проверку по факту вопиющего происшествия. Пассажира трамвая, которому стало плохо, выволокли из транспортного средства и оставили умирать на асфальте.

Инцидент произошел в четверг, 6 июня. Камера видеонаблюдения, установленная на здании неподалеку, зафиксировала происходящее — двое мужчин выносят обездвиженного человека и укладывают его на асфальт. По пути с пострадавшего слетает ботинок — обувь один из мужчин просто кидает рядом. Меньше чем через минуту трамвай продолжает движение по своему маршруту, а очевидцы происшествия расходятся по своим делам.

Прибывшие на место медики установили, что у него случился инсульт. Сейчас он в больнице. Теперь прокуратура Новосибирска проводит проверку по данному инциденту. Сотрудники ведомства тщательно ознакомятся с ситуацией и вынесут решение.

«Прокурор Кировского района Новосибирска оценит действие лиц, ответственных за перевозку пассажиров, в том числе за оказание первичной медицинской помощи. При наличии оснований примет исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — сообщили в прокуратуре.

Ранее 5-tv.ru публиковал фрагмент записи с камер, которые записали момент происшествия.