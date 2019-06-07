Лукашенко призвал «не ползать на коленях» перед Москвой

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны «ползать на коленях», решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет Утро.ру.

«Не надо орать, наступать и прочее, но свои интересы надо блюсти. Надо садиться и по-деловому решать», — сказал он во время посещения НПЗ «Нафтан» в Витебской области.

Лукашенко возмутился, что Москва может возместить Минску, который, по его мнению, пострадал больше всех, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.

В конце апреля 2019 года Белоруссия приостановила прием российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за некачественного сырья — в нем выявили превышение содержания хлоридов. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава компании «Транснефть» Николай Токарев сообщил, что источник загрязнения сырья находился в Самарской области.

Президент России Владимир Путин потребовал усилить контроль за качеством поставляемой по трубопроводу нефти. Лукашенко ранее высказал уверенность, что ситуация с трубопроводом «Дружба» будет разрешена.