Лукашенко призвал «не ползать на коленях» перед Москвой

Белорусские нефтеперерабатывающие заводы не должны «ползать на коленях», решая вопрос о компенсации потерь из-за поставок загрязненного российского топлива, заявил президент республики Александр Лукашенко, пишет Утро.ру.
Лукашенко возмутился, что Москва может возместить Минску, который, по его мнению, пострадал больше всех, лишь 20 миллионов долларов ущерба, тогда как международные компании требуют до 800 миллионов.
В конце апреля 2019 года Белоруссия приостановила прием российской нефти по трубопроводу «Дружба» из-за некачественного сырья — в нем выявили превышение содержания хлоридов. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Глава компании «Транснефть» Николай Токарев сообщил, что источник загрязнения сырья находился в Самарской области.
Президент России Владимир Путин потребовал усилить контроль за качеством поставляемой по трубопроводу нефти. Лукашенко ранее высказал уверенность, что ситуация с трубопроводом «Дружба» будет разрешена.