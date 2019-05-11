Лукашенко запретил останавливать транзит нефти из РФ для ремонта «Дружбы»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко запретил останавливать транзит нефти из России для ремонта нескольких участков нефтепровода «Дружба» после инцидента с поступлением некачественного топлива. Об этом сообщает «БелТА».

По мнению Лукашенко, такая мера нанесет обеим странам еще больший материальный ущерб.

«Россия не может полностью заменить эту артерию. Некоторые говорят: да мы через Ленинград будем поставлять… Никто никому не запрещает. Но такие объемы невозможно поставить. И во что это обойдется? Никто не говорит, что мы закроем транзит. Нам тоже это выгодно», — заявил он.

Глава Белоруссии отметил, что вопрос компенсации ущерба стране в результате поставок некачественной российской нефти с Владимиром Путиным пока не обсуждался. Однако он уверен, что данная ситуация будет разрешена.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин пообещал Лукашенко досконально разобраться с поставками «грязной» нефти.