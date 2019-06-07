Видео: Александр Васильев сравнил платье Ани Лорак с балетной пачкой

Модельер Александр Васильев сравнил платье Ани Лорак с балетной пачкой. В наряде, который смутил историка моды, певица появилась на премии RU.TV. Для торжественного мероприятия она выбрала пышное многоярусное платье белого цвета.
«Завязывай с кротами»: Адвокат Петросяна показал фото с репетиции похорон Алибасова
Однако при этом модельер отмечает, что и самой Лорак в экстравагантном платье «тоже хорошо». В целом Васильеву нравится, что «артистка бьется за внимание публики» любыми доступными способами — в том числе и при помощи необычных нарядов.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ани Лорак в латексном платье вызвала неоднозначную реакцию.