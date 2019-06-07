Максим Галкин рассказал, за что его критикует Алла Пугачева

Известный российский телеведущий Максим Галкин признался, что нередко выслушивает критику от своей супруги Аллы Пугачевой. Примадонна российской эстрады внимательно следит за всеми выступлениями шоумена, по окончанию которых делает ценные замечания и дает советы своему мужу.

Уже несколько лет Галкин остается бессменным ведущим одного из главных музыкальных событий страны — премии МУЗ ТВ. В роли конферансье юморист очень полюбился поклонникам. Они хвалят его бесподобное чувство юмора и умение зажигательно вести любой вечер. А вот супруга артиста не всегда в восторге от его выступлений. Как признался сам Галкин в интервью для издания Дни.ру, Пугачева часто обращает внимание на ошибки и недочеты, которые допускает юморист в своей речи.

«Алла, конечно, смотрит церемонию. Ругать не ругает меня, но всегда указывает на проскальзывающие у меня в речи слова-паразиты», — признался ведущий.

Впрочем, несмотря на все разногласия, звездные супруги очень любят друг друга, о чем не забывают напоминать друг другу не только в жизни, но и в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Галкин с Пугачевой отметили 18 лет со дня знакомства.