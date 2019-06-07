Маргарита Симоньян рассказала о своем состоянии после инцидента с Любовью Соболь

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что ее выписали из больницы с диагнозом «угроза позднего выкидыша». К помощи медиков журналистка была вынуждена прибегнуть после инцидента с Любовью Соболь, когда та в редакции издания «Эхо Москвы» буквально набросилась на нее с вопросами, которые не имели к Маргарите и ее профессиональной деятельности никакого отношения.

На своей странице в Instagram Симоньян прокомментировала произошедшую ситуацию. Она отметила, что к «эховцам», которые вовремя среагировали и вывели Соболь из здания, не имеет никаких претензий. Также главред RT добавила, что надеется на осознание Любовью Соболь своих ошибок.

«К „Эху“ и лично Венедиктову у меня нет никаких претензий. Эховцы были замечательны, вызвали мне скорую, оперативно переформатировали эфир <...> Смею надеяться, что, несмотря на улюлюкающую поддержку, Любовь и сама понимает, что поступила нехорошо, и мучается этим. Не надо мучиться. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых жалеем», — написала Симоньян.

Instagram @_m_simonyan_

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маргарита Симоньян ждет третьего ребенка.