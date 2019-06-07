В полиции пояснили происхождение фото по делу о задержании журналиста Meduza за наркотики

Главное управление Министерства внутренних дел РФ пояснило происхождение фотографий по делу журналиста сайта Meduza Ивана Голунова, задержанного по подозрению в покушении на сбыт наркотиков.

«Фотографии, размещенные сегодня на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве, сделаны в рамках проведения оперативных мероприятий и следственных действий по пресечению деятельности группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в Московском регионе, на связь с которой проверяется задержанный» , — сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры, которые были размещены на сайте ГУ МВД России по Москве. Журналист из отдела расследований Meduza Иван Голунов был задержан в Москве 6 июня. По данным полиции, в рюкзаке корреспондента было обнаружено пять свертков с порошкообразным веществом — результаты экспертизы показали, что был изъят наркотик метилэфедрон массой 3,56 грамма. Кроме того, в ходе обследования жилища задержанного были найдены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы.

На данный момент в отношении журналиста возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» (30 ст. УК РФ) и «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» (пункт «г» четвертой части статьи 228.1 УК РФ).