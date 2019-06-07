«Особенный человек»: Стоцкая рассказала о первом поцелуе с Киркоровым

Харизматичная певица Анастасия Стоцкая стала героиней шоу Леры Кудрявцевой и поделилась секретами совместной работы с Филиппом Киркоровым.
Именно король отечественной эстрады открыл дверь в шоу-бизнес для яркой артистки. Тот период Анастасия вспоминает с особенными чувствами.
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Певица вспомнила, когда впервые поцеловалась с Киркоровым:
Дороги Стоцкой и Киркорова разошлись, когда закончился пятилетний контракт. После этого Анастасия пережила обман псевдопродюсеров и обрела семейное счастье. Артистка воспитывает дочь Веру и сына Сашу от бизнесмена по имени Сергей. Однако поклонники не раз отмечали таинственное сходство сыновей Стоцкой и Киркорова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Киркоров помирился с Пригожиным.