Путин опроверг объединение России и Белоруссии

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президента России Владимира Путина попросили прокомментировать слухи об объединении России и Белоруссии под его руководством в 2024 году.

Глава государства опроверг эту информацию.

«Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет. У нас есть план строительства союзного так называемого государства. Я убежден, что наши люди в этом заинтересованы. Кстати говоря, много уже в этом направлении сделано, в том числе и в социальной сфере. Я имею в виду трудовые права, свобода передвижения и так далее. А в чем-то ЕврАзЭс обогнал наше союзное государство», — пояснил российский лидер.

Путин добавил, что многое из договора о союзном государстве еще не выполнено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как президент России назвал противников «Северного потока — 2».