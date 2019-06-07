Путин опроверг объединение России и Белоруссии

На пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президента России Владимира Путина попросили прокомментировать слухи об объединении России и Белоруссии под его руководством в 2024 году.
Глава государства опроверг эту информацию.
«Сегодня нет никаких оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет. У нас есть план строительства союзного так называемого государства. Я убежден, что наши люди в этом заинтересованы. Кстати говоря, много уже в этом направлении сделано, в том числе и в социальной сфере. Я имею в виду трудовые права, свобода передвижения и так далее. А в чем-то ЕврАзЭс обогнал наше союзное государство», — пояснил российский лидер.
Путин добавил, что многое из договора о союзном государстве еще не выполнено.
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