Сначала испытал сам: Лукашенко сделал неожиданный подарок журналистам-дровосекам

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 40 0

Представители СМИ со всей Белоруссии соревновались в колке дров.

Как часто в Белоруссии проводят чемпионат по колке дров

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

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Лукашенко подарил победителям чемпионата по колке дров топор с автографом

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил победителям V чемпионата по колке дров среди СМИ топор со своим автографом и рабочие перчатки. Об этом сообщило Министерство обороны республики в своем Telegram-канале.

Победителем соревнований стала команда телекомпании «ВоенТВ». Участникам удалось обойти 36 команд-соперников. Журналисты также отличились в личных состязаниях: они заняли призовые места в дисциплинах «По-президентски», «Одним ударом» и в мужской колке дров.

 

Фото: Telegram/Министерство обороны Республики Беларусь/modmilby

Сначала Лукашенко сам опробовал подаренный топор. Видео о том, как белорусский лидер колет дрова, опубликовал Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе президента.

«Чтоб журналисты знали, что не одни они работают», — объяснил белорусский лидер в видеоролике.

Соревнования прошли на берегу водохранилища Вяча. Для участников подготовили несколько испытаний, в которых нужно было продемонстрировать силу, ловкость и умение обращаться с топором.

Сам Александр Лукашенко уже не раз становился участником этого праздника. Президент даже приезжал на самые первые соревнования и лично показывал журналистам, как правильно колоть дрова.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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