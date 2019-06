Фото: Как пластика изменила Кайли Миноуг

Кайли Миноуг блистала на американской и мировой сцене в нулевых — ее хит «Can’t Get Out Of My Head» был в ротации телеканалов и радио. Миноуг была секс-символом и одной из самых ярких женщин и будоражила фантазии зрителей тех лет. Сейчас публика шокирована — Кайли показалась на выставке королевской академии художеств Royal Academy of Arts Summer и продемонстрировала неудачную пластику.

Как сообщает KP.RU, Миноуг излишне увлеклась услугами хирургов и вызвала у публики немалое удивление.

«Лицо Миноуг перекошено»

«Ее левый глаз полузакрыт»

«Королева ботокса»

«Кайли переборщила»

«Кажется, у Кайли Миноуг и Николь Кидман один пластический хирург», — написали пользователи сети под фото.

