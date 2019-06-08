Принцесса Монако тайно крестила сына накануне своей свадьбы

Принцесса Монако Шарлотта Казираги, сыгравшая 1 июня свадьбу с кинопродюсером из Франции Дмитрием Рассамом, накануне бракосочетания тайно крестила их общего сына. Как выяснили французские журналисты, церемония прошла в обстановке секретности в часовне княжеского дворца. На ней присутствовали только родители только родители семимесячного Бальтазара.

Внимательно следящие за членами княжеского дома Монако поклонники предположили, что это было сделано, чтобы отпраздновать сразу оба события — свадьбу и крестины.

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Как пишет StarHit, у 32-летней принцессы Шарлоты двое детей. Однако младший Бальтазар является 12-м претендентом на трон, в отличие от своего пятилетнего брата Рафаэля, который в этот список не входит, поскольку его отец, марокканский актер Гад Эльмалех не был официальным мужем принцессы Монако.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о свадьбе принцессы Монако Шарлоты Казираги, которая увела мужа у российской модели Марии Новоселовой.