Фото: Племянница принцессы Дианы обручилась с пожилым миллионером

, 16:21 Фото 83

Леди Китти Спенсер открыто демонстрирует обручальное кольцо с огромным бриллиантом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Старшая дочь родного брата принцессы Дианы графа Чарльза Спенсера Леди Китти обручилась со своим пожилым бойфрендом Майклом Льюисом. Владелец стомиллионного состояния на 32 года старше 28-летней модели и, судя по всему, ее абсолютно не волнует разница в возрасте, сообщает сайт Teleprogramma.pro.

Леди Китти Спенсер открыто демонстрирует обручальное кольцо с огромным бриллиантом, которое отлично дополняет черное вечернее платье и эффектные серьги.

Instagram @_althorp

Стоит отметить, что для фанатов племянницы принцессы Дианы информация о ее помолвке стала неожиданностью. Некоторые поклонники в сети отметили, что Майкл Льюис годится в отцы Леди Китти Спенсер и усомнились в том, что девушка сделала хороший выбор.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Меган Маркл оказалась влиятельней Елизаветы II. Герцогиня обошла королеву в рейтинге самых могущественных женщин Великобритании.

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