Правозащитник опроверг наличие серьезных травм у задержанного с наркотиками журналиста Meduza

Обвиняемый в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере журналист Meduza каких-либо серьезных травм не получал. Об этом 5-tv.ru рассказал ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников, навестивший задержанного в СИЗО.

«Нет каких-либо серьезных травм. Естественно, необходимо провести медицинское обследование — каждый гражданин на это имеет право», — сказал он.

Мельников опроверг озвученную ранее адвокатом Голунова Павлом Чиковым информацию, что у его клиента перелом ребра. Правозащитник подчеркнул, что если бы это было так, то журналист не стал бы говорить, что нормально себя чувствует. Он также добавил, что эмоциональное состояние у Голунова нормальное, хотя определенный стресс ощущается.

Ранее Чиков заявил, что у его подопечного, помимо перелома ребер, также диагностированы сотрясение мозга и гематома.

Корреспондент интернет-издания был задержан в центре Москвы 6 июня, полиция обнаружила в его рюкзаке почти четыре грамма синтетического наркотика — мефедрона. Как сообщили в ГУ МВД России по Москве, операция осуществлялась в ходе разработки группы драгдилеров. Голунову предъявлено обвинение по статье «покушение на сбыт наркотиков в крупном размере». Он был госпитализирован в субботу, 8 июня, с жалобами на плохое самочувствие.