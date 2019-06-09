Звезда отечественного театра и кино Екатерина Климова трогательно прокомментировала участие в съемках художественного фильма «Артек. Большое путешествие», пишет Teleprogramma.pro.

Артистка опубликовала на своей странице в Instagram видео, на котором ей на шею повязали красный пионерский галстук.

«Сегодня сбылась мечта моего детства. Меня приняли в „Артек“. А точнее в кино-семью детского художественного фильма. Теперь у меня на одного сына больше» , — подписала публикацию Климова, являющаяся матерью четверых детей.

Режиссером картины о легендарном лагере стал Карен Захаров. Съемки фильма начались в начале мая в Крыму, в них примут участие более 800 детей. На широкий экран фильм выйдет в 2020 году — к 95-летнему юбилею «Артека».

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