«Я не готова»: Агата Муцениеце о вероятности новой беременности

Супруга звезды сериала «Мажор» Павла Прилучного Агата Муцениеце недавно разочаровала артиста, заявив, что не готова к новой беременности и хочет отдохнуть от подгузников. Латвийской модели на днях захотелось устриц, и ее знаменитый муж было обрадовался, что девушку потянуло на солененькое, но увы — это оказалось лишь прихотью, сообщают Дни.ру.

«Я сейчас наслаждаюсь моментом, когда дети уже большие, разговаривают, никого не надо таскать часами на руках. С ними уже весело, можно куда-то поехать без нянь и мам на море, и дети не напрягают, с ними прикольно. И сейчас разбавить все это памперсами я не готова», — рассказала Агата Муцениеце.

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К слову сказать, пара уже воспитывает двух детей — шестилетнего Тимофея и трехлетнюю Мию, однако Павел Прилучный хочет еще одного ребенка. Тем более, что семья недавно перебралась в новый просторный дом.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Прилучный и Муцениеце уединились на отдыхе в Греции.