Видео: Мадонна украла идею клипа у Лободы

Пользователи сети уличили Мадонну в плагиате после выхода клипа на песню «Dark Ballet», пишут Дни.ру.

60-летняя американская поп-икона использовала ту же локацию, что и Светлана Лобода для песни «Пуля-дура». Украинской певице первой разрешили провести съемки на территории церкви Богородицы на мысе Кабу-Эшпишел в Лиссабоне, ранее туда пускали только паломников. Спустя месяц Мадонна, проживающая сейчас в столице Португалии, решила снять свое видео в стенах культовой обители.

Клип Лободы был опубликован 4 июня 2019 года и уже набрал почти 2,5 миллиона просмотров. Видео Мадонны появилось в сети 6 июня. Обе работы произвели впечатление на поклонников и собрали сотни восторженных комментариев.

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