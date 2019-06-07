Премия МУЗ-ТВ: ТОП-8 самых ярких и эксцентричных нарядов российских звезд

, 23:48 Фото 341

В пятницу, 7 июня, состоялось одно из главных музыкальных событий года.

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Фото, видео: ТАСС / Артем Геодакян, Instagram @ritadakota,@nyusha_nyusha, @rudkovskayaofficial, @anilorak, @malinovskaya_tv, @gagara1987, @serebro_official, @fkirkorov

Премия МУЗ-ТВ по праву считается одним из главных музыкальных событий года. Грандиозное шоу, церемония награждения, множество талантливых исполнителей — и это далеко не все, чем славится это мероприятие в мире российского шоу-бизнеса. Для женщин это также возможность продемонстрировать свой индивидуальный стиль и сразить всех гостей вечера роскошным нарядом. Светские львицы долго готовились к этому событию и теперь на красной дорожке блистают в шикарных платьях. Первые фотографии с Премии МУЗ-ТВ уже появились на страницах российских знаменитостей в социальных сетях.

Полина Гагарина

Instagram @gagara1987

Пожалуй, одним из самых ярких нарядов на церемонии похвасталась певица Полина Гагарина. Звезда появилась на премии в сверкающем розово-фиолетовом платье с длинным шлейфом. Наряд поп-исполнительницы акцентировал внимание на ее стройных ногах и безупречной фигуре. Высокие шпильки и аккуратные локоны дополнили образ Гагариной, которая стала одной из самых ярких фигур на светском рауте.

Яна Рудковская

ТАСС / Артем Геодакян

Не менее экстравагантный наряд для премии МУЗ-ТВ выбрала продюсер Димы Билана Яна Рудковская. Звезда вышла в свет в нежно-розовом пышном платье с длинным шлейфом. Такой наряд в молочных тонах идеально подчеркнул нежные черты лица знаменитости и сделал ее похожей на куклу Барби.

Рита Дакота

Instagram @ritadakota

Певица Рита Дакота для вечера преобразилась до неузнаваемости. В отличие от своих звездных коллег, она не стала выбирать однотонные платья. На красной дорожке теледива позировала в ярко-оранжевом платье в фиолетовую полоску. Образ получился довольно оригинальным. Особое внимание публики, безусловно, привлекло декольте Дакоты, которое на этот раз было крайне глубоким.

Ольга Серябкина

Instagram @serebro_official

Любительница эксцентричных образов и чрезвычайно откровенных нарядов Ольга Серябкина не стала экспериментировать на церемонии. Она вышла в свет в черном коротком платье — довольно простом на фоне остальных, но в то же время очень соблазнительном.

Нюша

Instagram @nyusha_nyusha

Певица Нюша произвела фурор на Премии МУЗ-ТВ, примерив на себя мини-платье ядерно-красного цвета. Наряд светской львицы оголил не только ее стройные ноги, но и великолепную грудь. Яркий образ певицы вызвал множество комплиментов — от похвалы не удержались и подписчики.

Ани Лорак

Instagram @anilorak

Любительница эксцентричного стиля в одежде поп-исполнительница Ани Лорак не изменила себе и на этот раз. Элегантное черное платье, увешанное камнями, великолепно подчеркивало пышную грудь артистки, нюдовый макияж выделил ее нежные черты лица, а черное колье на шее с металлическими ставками добавило «изюминку» в образ певицы и сделало его даже роковым.

Маша Малиновская

Instagram @malinovskaya_tv

Не уступила своим звездным коллегам и телеведущая Маша Малиновская. Она ослепила публику нарядом, выполненном в глубоком черном цвете. Для пошива платья на церемонию теледива обратилась к модным дизайнерам. Модельеры смогли воплотить задумку звезды и сделали ее образ довольно необычным и запоминающимся.

Филипп Киркоров

Instagram @fkirkorov

Впрочем, на красной дорожке отличились не только женщины. Поп-король российской эстрады Филипп Киркоров тоже не упустил возможности продемонстрировать свой богатый гардероб и великолепное чувство стиля. На вручении премии певец сиял во всех смыслах. Наряд, увешанный блестками, выделял артиста на фоне коллег, которые предпочли выйти в свет в дорогих изысканных костюмах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова прибыла на церемонию вручения премий МУЗ-ТВ на верблюдх.

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