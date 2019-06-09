Во время своего визита в Британию Дональд Трамп вел себя как слон в посудной лавке. Королеву за спину трогал, протокол нарушал, в общем наводил свои порядки. Как те первые колонизаторы США, которые на легендарном судне «Мэйфлауэер» причалили к берегам свободной Америки. Только теперь уже Трамп плывет на всех парусах в обратном направлении. Младшему брату пора дать понять, кто в доме настоящий хозяин. Удивительно, но лорды, сэры, пэры и даже королева готовы терпеть выходки американского президента. А вот простые британцы уже устали. Дмитрий Захаров увидел, как это было.

Чопорные и сдержанные британцы как с цепи сорвались. У Букингемского дворца вертолет Трампа скорее не встречали, а пытались выпроводить… как можно громче.

«Дональд Трамп, вали отсюда!», — скандирует толпа.

Может, он ожидал такого приема и поэтому приземлился подальше от горячих британских джентльменов.

Разрешены протесты при единственном условии — нельзя использовать микрофоны и звукоусиливающую аппаратуру поэтому чтобы достучаться, докричаться до королевы протестующим приходится использовать подручные инструменты и даже посуду.

А на парламентской площади уже во второй раз надули baby-Трампа. Самого президента в палату не решились впустить. Трамп опять не сдержал своих рук и искренне напечатал в Twitter что думает про мэра Лондона. Лордам может быть и все равно, но вот людям неприятно.

«Садик Хан — мусульманин да и в принципе выступал против визита Трампа, этого гопника», — рассказывает местная жительница.

Встречали американского гостя все равно по-королевски и даже более. На безопасность потратили 30 миллионов долларов. Перемещения по оцепленному Лондону только на вертолете, специально доставленном из-за океана, как и десяток других спецмашин. Елизавета II такого себе не позволяет. А Трампу можно, он вообще чувствует себя как дома, устанавливает свои порядки, не оставляя другого выбора, — пришлось запереть.

«Вот он должен стать следующим премьер-министром», — говорит ряженый в Трампа, указывая на ряженого в Бориса Джонсона.

Вроде и пошутил, но сотням тысяч простых британцев не до таких его шуток. Акции анти-трамп коалиции на этой неделе прошли в крупнейших городах Англии, Ирландии и Шотландии. Только в Лондоне на улицы вышло под четверть миллиона человек.

«Он не слышит никого кроме себя, настоящий диктатор», — сетует Дон Лессем.

А ведь с диктаторством у Трампа и правда все хорошо. Благословленный им Борис Джонсон тут же объявил о начале предвыборной кампании. И как под копирку повторяет заявления Трампа. Например, про выход из ЕС безо всяких сделок. И плевать, что это чревато последствиями.

«Политически это будет просто аморально нас перестанут уважать, а экономически вообще катастрофа — авиа и дорожное сообщение встанут — пошлины на продукты и так далее», — рассказывает обозреватель Times Майкл Биньон.

Он начинал карьеру вместе с Борисом Джонсоном и лично знает его еще по работе собкорром в Daily Telegraph. За 30 лет тот не сильно изменился. Резкий, недипломатичный и амбициозный. Эдакий британский Трамп. Тереза Мэй и рядом не стояла. Она не оправдала надежды, и так и не договорилась с парламентом о Brexit, который, по мнению английских политологов нужен больше США, чем самой Британии.

«С выходом из ЕС наши стандарты, прежде всего экологические, станут ничем. Понятно, что это дает возможность Трампу продавать здесь хлорированную курицу, ГМО-продукты и так далее. Мы жертвуем многолетними всеевропейскими договоренностями ради желания одного рьяного политика», — уверен Колин Чаллен, политик, член Лейбористской партии.

И не впервой. Британия уже давно ведет себя как 51-й штат. К примеру, Лондон поддерживает выход США из Договора по ликвидации ракет, вместе со Штатами бомбит Сирию, вводит санкции против России и по указке той же Америки отказывается выдавать банковский резерв Венесуэле.

«США и Великобритания — Обе используют защиту демократии как предлог расширить свое господство. На Балканах, в Африке и на Ближнем Востоке, больше всего в Ираке, например, и продолжают сейчас — в Иране», — заявляет политолог Маркус Пападопулос.

Ну, и, конечно, русская угроза. И действительно, о чем еще говорить с премьер-министром, который уже ничего не решает? Хотя кое-что еще успеет. Например, расторгнуть все контракты с Huawei. Трамп, похоже, уже открыл здесь второй фронт своей экономической войны с Китаем. К примеру, пригрозил меньше делиться разведданными, если Лондон приобретет оборудование у Huawei. Американский президент сказал «не надо», правящая партия ответила «Есть!». Похоже, предположение Черчилля о том, что Великобритания и США в будущем могут стать одним государством, сбывается.

«Я счастлива быть с Вами в Портсмуте сегодня!» — признается Елизавета II.

На очередную официальную годовщину высадки в Нормандии русских официально демонстративно не приглашали. Ни в английский Портсмут, ни во французскую Нормандию. Хотя согласно опросу Le Figaro больше 80 процентов французов — искренне недоумевают по этому поводу.

«Напомню, что Советский союз потерял 26 миллионов солдат, американцы и британцы всего около 400 тысяч, просто невыносимо что каждый раз политика берет верх над историей», — рассказывает обозреватель Le Figaro.

Не трудно догадаться откуда дует ветер. Трамп в своей торжественной речи назвал «День Д» самой великой битвой в истории. Спорить с Трампом никто не стал.

«Все герои похоронены здесь», — заявляет Трамп.

США за 75 лет стали одним из мировых лидеров, а Великобритании остается лишь следовать в фарватере политического курса Вашингтона. Некогда ведущая метрополия и ведомая колония поменялись местами. А колонизаторы обычно не останавливаются на достигнутом. Высадка из Великобритании во Францию — лишь первый пункт большого европейского турне Дональда Трампа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Трамп назвал Луну частью Марса.