В субботу 8 июня в Москве до смерти забили мастера спорта по борьбе Сергея Чуева. Он вступился за беременную женщину. А в пятницу силовики задержали восьмого участника драки, в которой погиб Никита Белянкин. Он спас двух парней в драке. Этих мужчин объединяет одно — готовность прийти на помощь. Никита получил смертельный удар ножом в сердце, не думая о себе. В составе спецназа ГРУ он прошел Сирию, освобождал Алеппо, был награжден медалями. Он сотни раз смотрел в лицо опасности, но оказался не готов к циничному удару исподтишка. Наталья Кирилова о настоящем герое наших дней.

Проститься с Никитой Белянкиным люди пришли вместе с детьми.

«Никита герой нашего времени, воин. И я бы хотел, чтобы мои дети, мои сыновья были похожи на него», — делится друг родителей Никиты Иван Андреяшев

Ночью Никита возвращался домой вместе с подругой Яной. Шли привычной дорогой вот по этой улице. Дом был буквально за углом, оставалось пройти лишь мимо кафе. Возле которого десять мужчин избивала двоих едва живых парней.

«Я думаю, если б не Никита, меня бы дальше продолжали избивать и убили бы», — рассказывает пострадавший Александр Сергеев.

Ножевое ранение в живот, но опасности для жизни нет. Александр скоро поправится, а его друг вообще отделался ушибами и синяками — и все это лишь потому, что за них вступился 24-летний, совершенно незнакомый им человек.

«У него был с собой травматический пистолет Streamer. Он его достал, сделал предупредительный, все как положено, людей это не остановило», — поясняет Иван Суханов, друг Никиты.

Крики разъяренной толпы разбудили весь микрорайон. Кто-то из жильцов многоэтажки снял на камеру мобильника последние минуты жизни Никиты. На видео заметно, как один из мужчин нападет сзади. Удар в спину. Никита падает, но он еще жив. И тогда преступник возвращается. Со всей силой бьет лежачего по голове. Через несколько секунд к неподвижному телу подходит уже другой человек, но лишь затем, чтобы убедиться — добивать уже не потребуется.

«Меня удивило то, что он как-то спокойно очень пошел. То есть, вот он развернулся и очень медленно, медленно, медленно. У меня такое ощущение, что человек не первый раз это делает», — подчеркивает очевидец преступления, Светлана Светикова

Первые подозреваемые в убийстве Никиты Белянкина появились чуть ли не на следующий день. К концу недели следствие установило всех участников убийства Никиты. Число фигурантов дела достигло восьми человек.

«Вместе с тем четверо ранее задержанных фигурантов по ходатайству следствия уже заключены под стражу. Также, судом рассматриваются ходатайства об аресте еще троих задержанных. Другие соучастники отправлены в розыск», — рассказывает о ходе расследования руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Светлана Петренко.

Степанян, Саакян, Маркосян и последний из них — Сергей Ходжанян, единственный из задержанных с российским паспортом. Вот он, 42-летний отец троих несовершеннолетних детей, продавец автозапчастей и добропорядочный гражданин, как он уверяет.

«Я уверен, что их поймают всех и накажут. Все они будут осуждены по закону. Сейчас у меня немножко, такая пустота в душе. Я не слежу за тем, как ведется следствие», — делится отец Никиты, Алексей Белянкин.

Отец с сыном вместе катались на лыжах, играли в хоккей, работали. И, в экспедициях поискового отряда тоже участвовали вместе. Никита хорошо знал события Второй Мировой войны. Любил историю России. Был патриотом своей страны. Служба по контракту в Сирии, освобождение Алеппо — это тоже его долг перед Родиной!

«Он стал военным, чтобы защищать. Всегда у него мечта была. Вообще, он очень переживал за страну. Что в стране происходит! Пытался что-то изменить», — рассказывает отец погибшего.

И он изменил! Оказалось, что героизм, сострадание и сочувствие сегодня востребованы и даже необходимы. Преступников ищут и находят. А чиновники лично звонят и предлагают помощь. Совершенно незнакомые люди перечисляют деньги, средства приходят даже из-за границы. А бывшие сослуживцы сделали все, чтобы проводить Никиту, как настоящего героя.

Ранее 5-tv.ru публиковал фотографии людей, подозреваемых в убийстве Сергея Чуева.