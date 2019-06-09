Модель Анастасия Квитко, получившая в народе прозвище «русская Кардашьян» взбудоражила поклонников очередным «горячим» снимком. На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото, на котором позирует на фоне роскошного Rolls-Royce в розовых обтягивающих брюках, полупрозрачном топе и явно без нижнего белья.

Instagram @anastasiya_kvitko

«Потрясающий топ, красавица!»

«Выглядит как часть машины»

«Какой хороший фронт»

«Удивительная машина с удивительной женщиной!» — восхищаются комментаторы.

«Она носит брюки задом наперед!» — почему-то решил пользователь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что подписчики проигнорировали новую прическу и цвет волос Анастасии Квитко, обратив внимание лишь на роскошную фигуру.