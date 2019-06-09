В России ужесточили наказание за кражу электричества. С 9 июня 2019 года вступил в силу закон, который вносит соответствующие изменения в статью 7.19 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Согласно документу, за повторное незаконное подключение к электро и теплосетям начинают действовать двукратные штрафы, пишет «Российская газета».

Отныне за повторное самовольное подключение нарушителям физическим лицам грозит штраф от 15 до 30 тысяч рублей. С должностных лиц буду взимать от 80 до 200 тысяч рублей или дисквалифицировать на срок от двух до трех лет. Юридические лица подвергнутся штрафу в размере от 200 до 300 тысяч рублей.

Стоит отметить, что наказание за первичное незаконное подключение к энергосетям осталось прежним.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России увеличили штрафы за небезопасное разведение костров в лесах.