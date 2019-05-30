В России увеличили штрафы за небезопасное разведение костров в лесах

Депутаты Госдумы приняли закон, увеличивающий штрафы за костры в лесу.

За небезопасное обращение с огнем в лесном массиве граждан будут наказывать на сумму от четырех до пяти тысяч рублей, должностных лиц — от 20 до 40 тысяч, компании — от 300 до 500 тысяч рублей.

В пояснительной записке приведена статистика, согласно которой 80% лесных пожаров произошли по вине человека.

Правила пожарной безопасности строго запрещают разводить костры в хвойных молодняках, торфяниках, лесосеках и местах с подсохшей травой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о принятом в окончательном чтении законопроекте, ужесточающем уголовную ответственность за «пьяные ДТП».