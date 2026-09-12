Автобус столкнулся с легковушкой на трассе под Пермью — есть погибший

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист Эксклюзив 33 0

Авария произошла в районе населенного пункта Челва.

Что известно об аварии под Пермью с участием автобуса

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Рейсовый автобус столкнулся с легковым автомобилем на трассе Пермь — Березники, в результате аварии погиб водитель машины, а пассажиры получили травмы. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Авария произошла на 122-м километре автодороги в районе населенного пункта Челва. Как сообщили РИА Новости в региональном минздраве, в результате ДТП пострадали 20 пассажиров автобуса.

«В результате ДТП 11 пострадавших пассажиров автобуса направлены на госпитализацию, еще девять пострадавших, в том числе один ребенок, от госпитализации отказались», — заявили в ведомстве.

Следственный комитет проводит проверку обстоятельств произошедшего.

Ранее 5-tv.ru писал о смертельном ДТП на трассе М-8 «Холмогоры» в Архангельской области, где погибли 13 человек и еще восемь получили травмы. Авария произошла вечером 11 сентября, когда пассажирский микроавтобус столкнулся со встречным лесовозом.

Среди пострадавших оказался ребенок, которого доставили в областную детскую больницу. После обследования врачи оценили его состояние как средней степени тяжести: у мальчика диагностировали ушибы мягких тканей лица и возможную легкую черепно-мозговую травму. Сейчас он остается под наблюдением специалистов реанимационного отделения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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