Шансов дожить до четвертого тысячелетия у человечества почти нет

Прогнозы астрономов практически не оставляют шансов человечеству дожить до четвертого тысячелетия. Некоторые ученые убеждены, что до этого времени Земля неизбежно столкнется с одним из опасных астероидов, вращающихся вокруг Солнца. Например, с астероидом 1950DA, который приблизится к нашей планете к марту 2880 года.

Более того, как сообщает Утро.ру, есть исследователи, которые полагают, что фатальная катастрофа может произойти уже в этом году. По их расчетам, к Земле на огромной скорости приближается астероид 2006 QV89 диаметром около 30 метров, и он столкнется с нами 9 сентября. Место падения эксперты назвать затрудняются, однако говорят, что выжить все равно никому не удастся.

Ранее 5-tv.ru публиковал смоделированное специалистами видео, на котором показано, что будет с Землей в случае падения на нее астероида 2019 PDC 29 апреля 2027 года.