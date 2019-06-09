Видео: Первые минуты после стрельбы на дороге возле вокзала в Уфе (+18)

Неизвестный мужчина открыл стрельбу рядом с южным вокзалом в Уфе в воскресенье, 9 июня. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором запечатлены первые минуты после произошедшего.

Как видно на кадрах, преступник открыл огонь из ружья по водителю автомобиля LADA Priora и его спутнице. В результате инцидента 25-летний мужчина, находившийся за рулем, погиб. Девушка была ранена. Оказать помощь пострадавшей поспешили очевидцы происшествия. Среди них была врач, которая оказала раненой первую медицинскую помощь до приезда скорой. Сейчас она находится в крайне тяжелом состоянии, отметила пресс-секретарь Минздрава Башкирии Светлана Кускарбекова.

По предварительной информации, конфликт разгорелся на бытовой почве. Якобы молодые люди, которые оказались ровесниками, поспорили, и один из них решил доказать оппоненту правоту, достав ружье. На данный момент подозреваемый в убийстве задержан. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Соль-Илецка Оренбургской области убили в перестрелке.