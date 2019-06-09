Видео: Перестрелка под Оренбургом. Погиб местный житель

, 13:46 Внимание: шокирующие кадры! 186

Инцидент произошел в ночь на 9 июня рядом с развлекательным комплексом «Зодиак».

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, ВКонтакте @podsoliletsk

Жителя Соль-Илецка Оренбургской области убили в перестрелке. Инцидент произошел в ночь на 9 июня рядом с развлекательным комплексом «Зодиак».

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, нападавшие подъехали к месту происшествия на двух автомобилях и поджидали «жертву» на парковке. Когда 20-летний парень подходил к машинам, по нему открыли беспорядочную стрельбу четверо злоумышленников.

После того, как молодой человек упал на асфальт, двое предполагаемых преступников принялись наносить ему удары в область головы ногами и предметом, похожим на бейсбольную биту.

Несмотря на усилия медиков, пострадавший скончался в городской больнице Соль-Илецка. Возбуждено уголовное дело. Полиция ведет розыск нападавших.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что момент убийства директора торгового центра в Подмосковье попал на видео.

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