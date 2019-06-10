Самолет «Уральских авиалиний», выполнявший рейс из Москвы в Томск, задерживается более чем на четыре часа. Об этом сообщили в пункте прилета воздушного судна в понедельник, 10 июня.

Как пояснили в аэропорту Томска, борт должен был прибыть в 6 часов 30 минут (02:35 по московскому времени). Однако самолету пришлось совершить посадку в Екатеринбурге. Сейчас воздушное судно уже направляется к конечному пункту — прилет ожидается в 11 часов по местному времени (7.00 по московскому времени).

У самолета также запланирован обратный вылет в Москву, который из-за задержки тоже сдвигается и теперь запланирован на 12 часов 05 минут (09:05 по московскому времени).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вылетевшему из «Пулково» самолету пришлось срочно вернуться в Петербург из-за неполадок шасси.